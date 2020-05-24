{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Испании

СМИ: "Сельта" продлит аренду Смолова до фактического окончания сезона

Российский форвард входит в группу из шести игроков, с которыми продлят соглашение
Федор Смолов EPA-EFE/CHEMA MOYA
Описание
Федор Смолов
© EPA-EFE/CHEMA MOYA

ТАСС, 24 мая. Испанский футбольный клуб "Сельта" продлит арендное соглашение с российским нападающим московского "Локомотива" Федором Смоловым до фактического окончания чемпионата Испании, приостановленного из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание Faro de Vigo.

На эту тему

По информации издания, руководство "Сельты" достигло предварительной договоренности о продлении арендного соглашения с шестью игроками, в число которых входит Смолов. Текущие контракты футболистов рассчитаны до 30 июня.

Чемпионат Испании был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. В субботу председатель испанского правительства Педро Санчес заявил, что первенство страны будет возобновлено 8 июня. Позднее президент турнира Хавьер Тебас отметил, что точная дата возвращения чемпионата Испании пока неизвестна.

Смолов перешел в испанский клуб зимой на правах аренды до конца сезона из московского "Локомотива". В составе команды из Виго 30-летний нападающий провел шесть матчей в чемпионате страны, в которых забил один гол, поразив ворота мадридского "Реала" (2:2).

До вынужденной паузы клубы провели по 27 матчей из 38 запланированных, турнирную таблицу возглавляет "Барселона" (58 очков), на втором месте находится "Реал" (56 очков), на третьем - "Севилья" (47), "Сельта" располагается на 17-м месте (26). С 18 мая клубам разрешили проводить командные тренировки группами, состоящими не более чем из 10 человек. До этого игроки в течение недели тренировались по индивидуальной программе.

Влияние коронавируса на спорт
СМИ: в "Милане" не выявлено случаев заражения коронавирусом
Клуб возобновит групповые тренировки с 25 мая
Читать полностью