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Влияние коронавируса на спорт

СМИ: в "Милане" не выявлено случаев заражения коронавирусом

Клуб возобновит групповые тренировки с 25 мая

ТАСС, 24 мая. Тесты на коронавирус игроков итальянского футбольного клуба "Милан" дали отрицательный результат. Об этом сообщает агентство ANSA.

Клуб возобновит групповые тренировки с 25 мая. На занятиях будет отсутствовать только ивуариец Франк Кесси, неделю назад вернувшийся в Италию и отбывающий карантин.

Чемпионат Италии был приостановлен в начале марта, возобновление текущего сезона планируется 13 июня. Лидером чемпионата на данный момент является туринский "Ювентус", на счету которого 63 очка после 26 игр, "Милан" с 36 очками идет седьмым.

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Влияние коронавируса на спорт
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