Баскетбольная Евролига обсудила с капитанами команд варианты возобновления сезона

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Руководство баскетбольной Евролиги изложило разработанные сценарии окончания сезона капитанам команд. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Евролиги.

Евролига была прервана в марте из-за пандемии коронавируса. Руководство турнира примет окончательное решение возможности возобновления сезона на совете организации 25 мая.

"Накануне мы провели встречу с капитанами всех 18 команд Евролиги, на которой объяснили ситуацию на настоящий момент и сценарии, которые мы разработали в преддверии предстоящего совета. Встреча носила информативный характер", - рассказали в пресс-службе.

Ранее руководитель новостного баскетбольного портала Sportando Эмилиано Карчиа сообщил, что большинство клубов и игроков высказались против возобновления сезона.

Евролига прервана после 28 матчей регулярного чемпионата из 34. Из российских команд в турнире принимают участие действующий победитель московский ЦСКА, а также подмосковные "Химки" и санкт-петербургский "Зенит". Единая лига ВТБ возобновлена не будет.