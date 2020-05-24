"Крылья Советов" не продлят контракт с футболистом Мияйловичем

ТАСС, 24 мая. Сербский футболист Срджан Мияйлович покинет самарские "Крылья Советов" по истечении срока контракта. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение 26-летнего полузащитника с клубом заканчивается 31 мая, стороны приняли решение не продлевать контракт. Мияйлович сыграл за "Крылья Советов" в 72 матчах и забил четыре мяча. Игрок присоединился к самарскому клубу в феврале 2017 года, перейдя из турецкого "Кайсериспора", также он выступал за сербскую "Црвену Звезду".

В субботу в расположение клуба для возобновления тренировок вернулись находившиеся за рубежом легионеры, среди которых представители тренерского штаба команды Миодраг Божович, Войо Чалов, Милорад Байович и футболисты Денис Попович, Паул Антон и Деян Радонич. В воскресенье они сдадут тесты на коронавирус и после двухнедельного карантина смогут приступить к тренировкам.

15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить сезон РПЛ с 21 июня. Турнир был прерван из-за пандемии коронавируса 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. "Крылья Советов" занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка.