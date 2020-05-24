"Борнмут" сообщил о случае заражения футболиста коронавирусом

Имя спортсмена не афишируется. Игрок в течение семи дней пробудет на карантине, после чего повторно пройдет тест. Команда продолжит тренировки, футболистов и персонал клуба два раза в неделю будут проверять на коронавирус.

В воскресенье Английская премьер-лига сообщила о двух положительных тестах представителей клубов лиги. Всего за период с 19 по 22 мая было проверено 966 человек. 17 и 18 мая тестировались 748 представителей клубов, было выявлено шесть случаев заражения.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, оставшиеся 92 матча отложены на неопределенный срок. 18 мая министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Оливер Дауден заявил, что национальный чемпионат может быть возобновлен в июне. С 19 мая командам разрешили проводить индивидуальные тренировки с соблюдением социальной дистанции.

В Великобритании зафиксировано более 258 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 36 тыс. человек умерли.