В Чемпионшипе зафиксировали два случая заражения коронавирусом

ТАСС, 24 мая. Два положительных теста на коронавирус зарегистрированы среди взятых у футболистов и персонала клубов Чемпионшипа - второго по силе английского дивизиона. Об этом сообщает пресс-служба Английской футбольной лиги (EFL), под эгидой которой проводится турнир.

Оба случая зафиксированы в одном клубе, название которого не приводится. Инфицированные будут помещены на самоизоляцию. Всего в течение трех дней тестирование прошли 1014 представителей 24 команд лиги.

Турнир был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Сыграно 37 из 46 туров. Таблицу возглавляет "Лидс". Ранее EFL заявляла, что в случае досрочного завершения турнира положение команд в таблице будет определено по среднему количеству очков за матч.