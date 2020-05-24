СМИ: ЦСКА и "Химки" выступили против возобновления сезона баскетбольной Евролиги

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Российские клубы ЦСКА и "Химки" выступили против возобновления сезона баскетбольной Евролиги. Об этом в своем Twitter написал руководитель баскетбольного портала Sportando Эмилиано Карчиа.
Евролига была прервана в марте из-за пандемии коронавируса. Руководство турнира примет окончательное решение возможности возобновления сезона на совете организации 25 мая.
UPDATE: not majority but ALL the players that attended the conference call with EuroLeague UNANIMOUSLY said that they don’t want the season to resume.— Emiliano Carchia (@Carchia) May 24, 2020
Euroleague has been surprised by the players unanimous decision to not restart the season, I am told https://t.co/KjH9hEHGUt
По информации Карчиа, среди 11 клубов Евролиги, имеющих лицензию категории А и право влиять на возобновление сезона, помимо ЦСКА, против возобновления сезона выступили "Милан", "Панатинаикос", "Олимпиакос" и "Фенербахче". За продолжение турнира выступают "Эфес", "Маккаби", "Реал" и "Барселона", решение двух других команд остается неизвестным.
Среди остальных команд, не имеющих лицензию категории А, против возобновления выступили подмосковные "Химки" и ряд других клубов. Если шесть из 11 клубов с лицензией категории А проголосуют против продолжения соревнования, турнир будет досрочно завершен.
Ранее Карчиа сообщил, что большинство игроков, принимавших участие в видеоконференции с руководством Евролиги, отказалось от идеи продолжения турнира.
Из российских команд в турнире также принимает участие санкт-петербургский "Зенит". ЦСКА является действующим чемпионом турнира.