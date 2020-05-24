СМИ: ЦСКА и "Химки" выступили против возобновления сезона баскетбольной Евролиги

Евролига была прервана в марте из-за пандемии коронавируса. Руководство турнира примет окончательное решение возможности возобновления сезона на совете организации 25 мая.

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Российские клубы ЦСКА и "Химки" выступили против возобновления сезона баскетбольной Евролиги. Об этом в своем Twitter написал руководитель баскетбольного портала Sportando Эмилиано Карчиа.

По информации Карчиа, среди 11 клубов Евролиги, имеющих лицензию категории А и право влиять на возобновление сезона, помимо ЦСКА, против возобновления сезона выступили "Милан", "Панатинаикос", "Олимпиакос" и "Фенербахче". За продолжение турнира выступают "Эфес", "Маккаби", "Реал" и "Барселона", решение двух других команд остается неизвестным.

Среди остальных команд, не имеющих лицензию категории А, против возобновления выступили подмосковные "Химки" и ряд других клубов. Если шесть из 11 клубов с лицензией категории А проголосуют против продолжения соревнования, турнир будет досрочно завершен.

Ранее Карчиа сообщил, что большинство игроков, принимавших участие в видеоконференции с руководством Евролиги, отказалось от идеи продолжения турнира.

Из российских команд в турнире также принимает участие санкт-петербургский "Зенит". ЦСКА является действующим чемпионом турнира.