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Футбол в России

В "Ахмате" не зафиксировано случаев заражения коронавирусом среди легионеров

Ранее проверили футболистов, не покидавших Россию, инфицированных также не было выявлено

ТАСС, 24 мая. Прибывшие из-за рубежа иностранные футболисты "Ахмата" прошли тестирование на коронавирус, случаев инфицирования не обнаружено. Об этом сообщает пресс-служба грозненского клуба.

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Отмечается, что вернувшиеся игроки тем не менее находятся на карантине.

В заявке "Ахмата" на сезон-2019/20 десять легионеров: защитники Вилькер Анхель (Венесуэла), Мирослав Богосавац (Сербия) и Зоран Нижич (Хорватия), полузащитники Исмаэл Силва и Раванелли (оба - Бразилия), Бернард Бериша (Косово) и Одисе Роши (оба - Албания), а также нападающие Аблай Мбенг (Сенегал), Фелипе Визеу (Бразилия) и Андрес Понсе (Венсесуэла).

До этого клуб сообщил об отсутствии инфицированных среди игроков, не покидавших Россию.

Чемпионат России по футболу планируют возобновить 21 июня. Розыгрыш был приостановлен в марте после 22 туров из 30. "Ахмат" с 20 очками идет на последнем, 16-м месте турнирной таблицы.

Теги
Российский футболЧечня
Влияние коронавируса на спорт
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