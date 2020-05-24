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Влияние коронавируса на спорт

"Халл" сообщил о двух случаях заражения коронавирусом внутри футбольного клуба

Имена инфицированных не разглашаются

ТАСС, 24 мая. Два члена футбольного клуба "Халл", выступающего в Чемпионшипе - втором по силе английском дивизионе, сдали положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В воскресенье Английская футбольная лига (EFL) после 1014 тестов, проведенных среди игроков и персонала клубов Чемпионшипа, сообщила о двух случаях заражения в расположении одной из команд.

Имена инфицированных не разглашаются. Отмечается, что они не имеют симптомов заболевания и проведут семь дней на самоизоляции до проведения следующего теста.

Турнир был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Сыграно 37 из 46 туров. Таблицу возглавляет "Лидс", "Халл" идет на 21-м месте в двух очках от зоны вылета. С июня по декабрь 2017 года клуб возглавлял российский специалист, бывший наставник сборной России, а ныне тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий.

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Влияние коронавируса на спорт
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