БАТЭ в четвертый раз стал обладателем Кубка Белоруссии по футболу

ТАСС, 24 мая. Борисовский БАТЭ в дополнительное время обыграл со счетом 1:0 брестское "Динамо" в финальном матче Кубка Белоруссии по футболу. Встреча прошла на национальном олимпийском стадионе "Динамо".
Основное время завершилось со счетом 0:0. Единственный гол забил в компенсированное ко второму дополнительному тайму время Захар Волков.
БАТЭ в четвертый раз стал победителем турнира (2006, 2010, 2015, 2020), "Динамо" становилось обладателем трофея три раза (2007, 2017, 2018). Также на счету БАТЭ 15 побед в чемпионате страны. В прошлом сезоне брестское "Динамо" прервало победную серию борисовского клуба, который становился чемпионом 13 сезонов кряду.
Чемпионат Белоруссии является одним из немногих футбольных турниров в мире, который не был прерван из-за пандемии коронавируса. Он стартовал 19 марта.