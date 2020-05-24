БАТЭ в четвертый раз стал обладателем Кубка Белоруссии по футболу

ТАСС, 24 мая. Борисовский БАТЭ в дополнительное время обыграл со счетом 1:0 брестское "Динамо" в финальном матче Кубка Белоруссии по футболу. Встреча прошла на национальном олимпийском стадионе "Динамо".

Основное время завершилось со счетом 0:0. Единственный гол забил в компенсированное ко второму дополнительному тайму время Захар Волков.