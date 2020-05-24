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Мировой футбол

БАТЭ в четвертый раз стал обладателем Кубка Белоруссии по футболу

В финале клуб из Борисова в дополнительное время обыграл брестское "Динамо" со счетом 1:0

ТАСС, 24 мая. Борисовский БАТЭ в дополнительное время обыграл со счетом 1:0 брестское "Динамо" в финальном матче Кубка Белоруссии по футболу. Встреча прошла на национальном олимпийском стадионе "Динамо".

Основное время завершилось со счетом 0:0. Единственный гол забил в компенсированное ко второму дополнительному тайму время Захар Волков.

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БАТЭ в четвертый раз стал победителем турнира (2006, 2010, 2015, 2020), "Динамо" становилось обладателем трофея три раза (2007, 2017, 2018). Также на счету БАТЭ 15 побед в чемпионате страны. В прошлом сезоне брестское "Динамо" прервало победную серию борисовского клуба, который становился чемпионом 13 сезонов кряду.

Чемпионат Белоруссии является одним из немногих футбольных турниров в мире, который не был прерван из-за пандемии коронавируса. Он стартовал 19 марта.

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