СМИ: Бенитес назвал первые трансферные цели в случае возвращения в ФК "Ньюкасл"

ТАСС, 25 мая. Бывший главный тренер английского футбольного клуба "Ньюкасл" Рафаэль Бенитес хочет вернуться в команду и заинтересован в переходах английского защитника "Манчестер Сити" Джона Стоунза и полузащитника "Челси" Росса Баркли. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.
Ранее владелец "Ньюкасла" Майк Эшли согласился продать клуб саудовским инвесторам за 300 млн фунтов стерлингов ($370 млн). После покупки консорциум будет готов потратить в ближайшее трансферное окно около $200 млн. Издание отмечает, что сделка может состояться на этой неделе.
По информации источника, новые владельцы намерены поддерживать нынешнего главного тренера "Ньюкасла" Стива Брюса и дать ему возможность не только завершить сезон-2019/20 в случае возобновления, но и продолжить работу в качестве главного тренера клуба.
60-летний Бенитес уже работал в "Ньюкасле" на посту главного тренера - с марта 2016 года по июнь 2019-го, однако испанец не сумел договориться с клубом о продлении контракта и подписал соглашение с китайской командой "Далянь Ифан" с годовой зарплатой в €13,4 млн, по информации британского издания The Times. Под его руководством "Ньюкасл" провел 146 матчей, в которых одержал 62 победы, 54 раз проиграл, а также 30 игр завершил вничью. Испанский специалист сумел вернуть "Ньюкасл" в высший дивизион чемпионата Англии по итогам сезона-2016/17.
Бенитес дважды одерживал победы в чемпионате Испании с "Валенсией" (2001/02, 2003/04), а также выиграл Кубок УЕФА (2003/04). Во главе "Ливерпуля" он стал обладателем Кубка (2005/06) и Суперкубка Англии (2006), победителем Лиги чемпионов в сезоне-2004/05 и обладателем Суперкубка УЕФА в 2005 году.
На посту главного тренера "Интера" Бенитес выиграл Суперкубок Италии и клубный чемпионат мира в 2010 году. Также испанец привел английский "Челси" к победе в Лиге Европы в сезоне-2012/13. После этого Бенитес с "Наполи" выиграл Кубок Италии в сезоне-2013/14 и Суперкубок Италии в 2014 году, работал в мадридском "Реале". Помимо этого, специалист дважды признавался тренером года по версии УЕФА (2004, 2005).