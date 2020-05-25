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Футбол в Англии

СМИ: Бенитес назвал первые трансферные цели в случае возвращения в ФК "Ньюкасл"

60-летний испанец был главным тренером клуба с марта 2016 года по июнь 2019-го
Главный тренер "Далянь Ифан" Рафаэль Бенитес EPA-EFE/WILL OLIVER
Описание
Главный тренер "Далянь Ифан" Рафаэль Бенитес
© EPA-EFE/WILL OLIVER

ТАСС, 25 мая. Бывший главный тренер английского футбольного клуба "Ньюкасл" Рафаэль Бенитес хочет вернуться в команду и заинтересован в переходах английского защитника "Манчестер Сити" Джона Стоунза и полузащитника "Челси" Росса Баркли. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

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Ранее владелец "Ньюкасла" Майк Эшли согласился продать клуб саудовским инвесторам за 300 млн фунтов стерлингов ($370 млн). После покупки консорциум будет готов потратить в ближайшее трансферное окно около $200 млн. Издание отмечает, что сделка может состояться на этой неделе.

По информации источника, новые владельцы намерены поддерживать нынешнего главного тренера "Ньюкасла" Стива Брюса и дать ему возможность не только завершить сезон-2019/20 в случае возобновления, но и продолжить работу в качестве главного тренера клуба.

60-летний Бенитес уже работал в "Ньюкасле" на посту главного тренера - с марта 2016 года по июнь 2019-го, однако испанец не сумел договориться с клубом о продлении контракта и подписал соглашение с китайской командой "Далянь Ифан" с годовой зарплатой в €13,4 млн, по информации британского издания The Times. Под его руководством "Ньюкасл" провел 146 матчей, в которых одержал 62 победы, 54 раз проиграл, а также 30 игр завершил вничью. Испанский специалист сумел вернуть "Ньюкасл" в высший дивизион чемпионата Англии по итогам сезона-2016/17.

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Бенитес дважды одерживал победы в чемпионате Испании с "Валенсией" (2001/02, 2003/04), а также выиграл Кубок УЕФА (2003/04). Во главе "Ливерпуля" он стал обладателем Кубка (2005/06) и Суперкубка Англии (2006), победителем Лиги чемпионов в сезоне-2004/05 и обладателем Суперкубка УЕФА в 2005 году.

На посту главного тренера "Интера" Бенитес выиграл Суперкубок Италии и клубный чемпионат мира в 2010 году. Также испанец привел английский "Челси" к победе в Лиге Европы в сезоне-2012/13. После этого Бенитес с "Наполи" выиграл Кубок Италии в сезоне-2013/14 и Суперкубок Италии в 2014 году, работал в мадридском "Реале". Помимо этого, специалист дважды признавался тренером года по версии УЕФА (2004, 2005).

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