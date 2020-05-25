СМИ: Бенитес назвал первые трансферные цели в случае возвращения в ФК "Ньюкасл"

ТАСС, 25 мая. Бывший главный тренер английского футбольного клуба "Ньюкасл" Рафаэль Бенитес хочет вернуться в команду и заинтересован в переходах английского защитника "Манчестер Сити" Джона Стоунза и полузащитника "Челси" Росса Баркли. Об этом сообщает британское издание The Telegraph .

Ранее владелец "Ньюкасла" Майк Эшли согласился продать клуб саудовским инвесторам за 300 млн фунтов стерлингов ($370 млн). После покупки консорциум будет готов потратить в ближайшее трансферное окно около $200 млн. Издание отмечает, что сделка может состояться на этой неделе.

По информации источника, новые владельцы намерены поддерживать нынешнего главного тренера "Ньюкасла" Стива Брюса и дать ему возможность не только завершить сезон-2019/20 в случае возобновления, но и продолжить работу в качестве главного тренера клуба.

60-летний Бенитес уже работал в "Ньюкасле" на посту главного тренера - с марта 2016 года по июнь 2019-го, однако испанец не сумел договориться с клубом о продлении контракта и подписал соглашение с китайской командой "Далянь Ифан" с годовой зарплатой в €13,4 млн, по информации британского издания The Times. Под его руководством "Ньюкасл" провел 146 матчей, в которых одержал 62 победы, 54 раз проиграл, а также 30 игр завершил вничью. Испанский специалист сумел вернуть "Ньюкасл" в высший дивизион чемпионата Англии по итогам сезона-2016/17.