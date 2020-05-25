Главный тренер "Лацио" поддерживает позицию по возобновлению сезона чемпионата Италии

"Мы бы хотели возобновить сезон, предпосылки для этого есть. Тренеры всех клубов солидарны в том, что возобновление должно произойти при возможности обеспечить безопасность здоровья всех участников игр", - сказал Индзаги.

"На базах мы в полной безопасности: соблюдаем дистанцию, все время находимся под наблюдением медиков. С завтрашнего дня мы возвращаемся к групповым тренировкам", - добавил он.

Чемпионат Италии был приостановлен в начале марта. В воскресенье министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что национальное первенство может продолжиться 13 или 20 июня. Принятие окончательного решения ожидается 28 мая.

Лидером чемпионата на данный момент является туринский "Ювентус", на счету которого 63 очка после 26 игр, на втором месте находится "Лацио" (62 очка после 26 матчей), на третьем - миланский "Интер" (54 очка после 25 матчей).