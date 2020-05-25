СМИ: "Ювентус" намерен арендовать футболиста "Барселоны" Дембеле

ТАСС, 25 мая. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" намерен взять в аренду французского нападающего "Барселоны" Усмана Дембеле. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Mundo Deportivo.

По данным издания, переход Дембеле может стать частью сделки по покупке "Барселоной" полузащитника туринского клуба Миралема Пьянича.

Действующий контракт 23-летнего Дембеле с "Барселоной" рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за испанский клуб девять матчей во всех турнирах, забив один гол. Дембеле перешел в "Барселону" в 2017 году. В составе испанской команды форвард стал двукратным чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка Испании.

Также Дембеле выступал за французский "Ренн" и немецкую "Боруссию" (Дортмунд), в составе которой стал обладателем Кубка Германии. За сборную Франции он провел 21 матч, отметившись двумя голами. Дембеле является чемпионом мира 2018 года.

Ранее испанское издание Marca сообщило, что "Барселона" готова рассмотреть предложения о трансферах по всем футболистами команды за исключение шести игроков. В список неприкасаемых вошли вратарь Марк-Андре тер Штеген, защитник Жерар Пике, полузащитник Френки де Йонг, а также нападающие Лионель Месси, Антуан Гризманн и Ансу Фати.

Чемпионаты Испании и Италии приостановлены из-за пандемии коронавируса. Но турниры могут быть возобновлены летом. В данный момент командам разрешено проводить индивидуальные тренировки.