Чемпионат Европы по санному спорту 2021 года пройдет в латвийской Сигулде

ТАСС, 25 мая. Чемпионат Европы по санному спорту в 2021 году пройдет в латвийской Сигулде. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации санного спорта (FIL).

Решение о месте проведения 52-го по счету чемпионата Европы было принято по итогам заседания FIL. Турнир будет совмещен с этапом Кубка мира и пройдет 9-10 января 2021 года.

Сигулда ранее четыре раза принимала чемпионаты Европы - в 1996, 2010, 2014 и 2018 года. Чемпионат Европы по санному спорту проводится с 1914 года, дважды (2012, 2015) он проходил в России.

Российские спортсмены за все время выступления на чемпионатах Европы завоевали 34 медали: 15 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых наград. Спортсмены из сборной СССР девять раз поднимались на подиум по итогам заездов на европейских первенствах: три золотые медали, две серебряные и четыре бронзовые.