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Летние олимпийские виды спорта

Чемпионат Японии по бейсболу стартует 19 июня

Первые матчи чемпионата будут проходить при пустых трибунах

ТОКИО, 25 мая. /ТАСС/. Японская лига бейсбола приняла решение начать национальное первенство 19 июня. Об этом в понедельник сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что первые матчи чемпионата будут проходить при пустых трибунах для предотвращения случаев инфицирования коронавирусом.

Чемпионат Японии по бейсболу должен был стартовать 20 марта, 9 марта его начало было перенесено на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess ("Даймонд принцес"), превышает 17,3 тыс., умерли более 850 человек. Свыше 13,8 тыс. человек выздоровели.

Ожидается, что 25 мая власти примут решение о полной отмене действия режима чрезвычайной ситуации в стране, объявленного из-за коронавируса.

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