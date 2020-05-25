Чемпионат Японии по бейсболу стартует 19 июня

ТОКИО, 25 мая. /ТАСС/. Японская лига бейсбола приняла решение начать национальное первенство 19 июня. Об этом в понедельник сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что первые матчи чемпионата будут проходить при пустых трибунах для предотвращения случаев инфицирования коронавирусом.

Чемпионат Японии по бейсболу должен был стартовать 20 марта, 9 марта его начало было перенесено на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess ("Даймонд принцес"), превышает 17,3 тыс., умерли более 850 человек. Свыше 13,8 тыс. человек выздоровели.

Ожидается, что 25 мая власти примут решение о полной отмене действия режима чрезвычайной ситуации в стране, объявленного из-за коронавируса.