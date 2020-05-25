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Футбол в России

Еленцева покинула пост президента футбольного клуба "Торпедо"

Она занимала этот пост с декабря 2017 года

ТАСС, 25 мая. Московский футбольный клуб "Торпедо" прекратил сотрудничество с Еленой Еленцевой, ранее занимавшей пост президента клуба. Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Мы благодарим Елену Васильевну за большой вклад в развитие "Торпедо" и желаем профессиональных успехов", - говорится в сообщении.

Еленцева занимала пост президента "Торпедо" с декабря 2017 года, действие трудового соглашения завершится 31 мая. Ранее она работала заместителем управляющего стадиона имени Эдуарда Стрельцова, а с 2013 года была назначена директором арены.

Сезон Олимп - Футбольной национальной лиги был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. "Торпедо" по итогам чемпионата заняло четвертое место, не сумев пробиться в высший дивизион первенства страны.

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