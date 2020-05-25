"Ротор" до начала нового сезона планирует сменить юридическое лицо

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Волгоградский футбольный клуб "Ротор" до начала сезона-2020/21 собирается сменить юридическое лицо. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Андрей Рекечинский.

"Ротор" по итогам сезона-2019/20 занял первое место в досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Команда из Волгограда завоевала право в новом сезоне сыграть в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ).

"Клуб планирует сменить юридическое лицо - с ГАУ (государственного автономного учреждения) на АНО (автономную некоммерческую организацию), - сказал Рекечинский. - Это просто изменение формы учреждения. Мы работаем в штатном режиме, все должно быть завершено".

"Процесс лицензирования также проходит в штатом режиме", - добавил гендиректор "Ротора", отметив, что проблем у клуба в этом вопросе нет.

Решение о досрочном завершении сезона в ФНЛ было утверждено исполкомом Российского футбольного союза (РФС) 15 мая. Турнир был остановлен после 27 туров из 38 запланированных. Занявший первое место "Ротор" набрал 54 очков. Отрыв от ставших вторыми подмосковных "Химок" составил два очка.