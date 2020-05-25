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Бокс

Российские боксеры планируют заехать на базу "Озеро Круглое" 15 июня

Ранее министр спорта Олег Матыцин сообщил, что базы "Новогорск" и "Озеро Круглое" начнут работу с 25 мая

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Мужская и женская сборные России по боксу планируют заехать на базу "Озеро Круглое" 15 июня. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Мы будем смотреть по ситуации. Но планируем начать заезд 15 июня. Будем рассчитывать, что к этому времени все будет готово", - сказал Кремлев.

В пятницу на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке министр спорта Олег Матыцин сообщил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и "Озеро Круглое", а с 1 июня - четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.

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