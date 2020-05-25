FIS до 1 июля примет решение относительно переноса ЧМ по горнолыжному спорту в Италии

ТАСС, 25 мая. Совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) до 1 июля рассмотрит просьбу Федерации зимних видов спорта Италии о переносе чемпионата мира по горнолыжному спорту с 2021 на 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба FIS.

Соревнования должны пройти 8-21 февраля в итальянском Кортина д'Ампеццо. Италия попросила перенести турнир из-за трудностей, с которыми столкнулся регион в связи с пандемией.

Чемпионат мира по горнолыжному спорту проходит каждые два года. В 2023 году соревнования должна принять Франция. В 2026 году Кортина д'Ампеццо и Милан примут зимние Олимпийские игры.

Также совет FIS утвердил сроки проведения чемпионата мира по прыжкам на лыжах с трамплина - соревнования пройдут 11-13 декабря в словацкой Планице. Изначально они были запланированы на 19-22 марта.

Конгресс FIS, который должен был пройти в мае, состоится 4 октября в Цюрихе, если к этому моменту делегаты смогут свободно пересекать границы государств. Если конгресс не состоится до конца ноября, то его перенесут на июнь 2021 года. На конгрессе пройдут выборы президента организации.