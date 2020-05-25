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FIS до 1 июля примет решение относительно переноса ЧМ по горнолыжному спорту в Италии

Конгресс организации должен состояться 4 октября

ТАСС, 25 мая. Совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) до 1 июля рассмотрит просьбу Федерации зимних видов спорта Италии о переносе чемпионата мира по горнолыжному спорту с 2021 на 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба FIS.

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Соревнования должны пройти 8-21 февраля в итальянском Кортина д'Ампеццо. Италия попросила перенести турнир из-за трудностей, с которыми столкнулся регион в связи с пандемией.

Чемпионат мира по горнолыжному спорту проходит каждые два года. В 2023 году соревнования должна принять Франция. В 2026 году Кортина д'Ампеццо и Милан примут зимние Олимпийские игры.

Также совет FIS утвердил сроки проведения чемпионата мира по прыжкам на лыжах с трамплина - соревнования пройдут 11-13 декабря в словацкой Планице. Изначально они были запланированы на 19-22 марта.

Конгресс FIS, который должен был пройти в мае, состоится 4 октября в Цюрихе, если к этому моменту делегаты смогут свободно пересекать границы государств. Если конгресс не состоится до конца ноября, то его перенесут на июнь 2021 года. На конгрессе пройдут выборы президента организации.

Теги
ИталияВлияние коронавируса на спорт
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