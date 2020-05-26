СМИ: футболист "Ювентуса" Коста задумывается о завершении карьеры из-за травм

ТАСС, 26 мая. Бразильский полузащитник итальянского футбольного клуба "Ювентус" Дуглас Коста признался, что задумывается о завершении карьеры из-за частых травм. Комментарий спортсмена приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал Football Italia.

Коста выступает в составе "Ювентуса" с лета 2017 года. За это время он девять раз выбывал из строя из-за травм. Полузащитник в общей сложности пропустил около 300 дней, восстанавливаясь после повреждений.

"Бывают моменты, когда думаю о том, смогу ли играть на прежнем уровне. Я выхожу на поле и раз за разом травмируюсь, потом смотрю футбол по телевизору и понимаю, что это моя страсть, от которой получаю удовольствие. Мне пришлось обратиться к ментальному тренеру, ведь меня раздражают постоянные разговоры со стороны о том, что из-за травм я не могу раскрыться до конца. У меня есть потенциал стать лучшим, но постоянные повреждения мешают добиться результата", - сказал Коста.

29-летний бразилец провел в составе "Ювентуса" 90 матчей, забил девять мячей и сделал 18 голевых передач. Он является двукратным чемпионом Италии, а также обладателем Кубка и Суперкубка Италии. Ранее Коста выступал за бразильский "Гремио", украинский "Шахтер" и немецкую "Баварию".