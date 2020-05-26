Гимнаст Далалоян заявил, что попасть на Олимпиаду-2016 ему помешала тяжелая травма колена

МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Тяжелая травма колена помешала Артуру Далалояну выступить на Олимпийских играх 2016 года в бразильском Рио-де-Жанейро в составе сборной России по спортивной гимнастике. Об этом Далалоян рассказал в интервью ТАСС.

"На самом деле я в то время прямо пер вперед, но до конца не хватило, - сказал Далалоян. - Плюс травма колена - разрыв мениска. Я не делал операций, и в то время оно у меня так сильно заболело, а у меня основные снаряды - вольные упражнения и опорный прыжок, и в полную силу их с таким повреждением не выполнишь".

"И в какой-то день, я как сейчас помню - у нас должна была быть контрольная тренировка, и я понимаю, что колено болит невероятно, обезболивающий укол сделал - не помогает, кое-как прыгнул через боль - естественно, с падением, сбавки были большие, - добавил 24-летний гимнаст. - И мне задают вопрос: "Ты можешь забыть про боль и тренироваться дальше? Если нет, уходи в другую команду". Мы поговорили с тренером, и я понял, что не могу, решили самостоятельно отойти в резерв и готовиться к другим соревнованиям".

Далалоян - обладатель золотых медалей в личном многоборье и на вольных упражнениях на чемпионате мира 2018 года в Дохе. На мировом первенстве - 2019 в Штутгарте гимнаст в составе сборной России завоевал золото в командном многоборье.