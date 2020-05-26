Гимнаст Далалоян рассказал об апрельском случае коронавируса на базе в Новогорске

Сборная России по спортивной гимнастике проходила сбор на базе "Озеро Круглое". В конце марта спортсменов перевезли в "Новогорск", однако уже 1 апреля стало известно, что тесты на коронавирус у двоих членов команды дали положительный результат. Ими оказались гимнаст Сергей Найдин и главный тренер сборной Андрей Родионенко. Сборная покинула базу, позднее повторные тесты у Найдина и Родионенко не подтвердили диагноз.

"Изначально все было достаточно мягко, - сказал Далалоян. - Первые три дня мы ждали результаты теста на коронавирус, ходили тренироваться в легкоатлетический комплекс. В отеле, где мы жили, питались вместе с синхронистками, "художницами". Затем нашли два положительных теста у нас - непонятно вообще, откуда они взялись, но вообще еще же заболели люди из персонала базы".

"Имена не назвали, сказали только, что их увозят в больницу, - добавил собеседник агентства. - Тех, у кого не нашли ничего, попросили в шесть часов вечера собраться внизу с вещами, мы поужинали в своем отеле и переселились в корпус для зимних видов. Предполагалось, что нас закроют на две недели без тренировок, распределят на группы по пять человек, и вот этими пятерками мы должны были ходить питаться, гулять не дальше 50 метров от отеля. Нас переселили, но проходит буквально несколько часов - нас опять обзванивают доктора и говорят, что завтра нас всех отпускают по домам, и у нас просто будет 14-дневный карантин, так как мы контактировали с заболевшими".

"В итоге убедили директора базы [отпустить жителей Москвы и области в тот же день], собрали вещи и где-то в 11 вечера поехали домой, - подытожил он. - Перед этим сбором я отправил жену с детьми к родителям в Екатеринбург, потому что ей тяжело было бы здесь без меня. И это хорошо, потому что я на самом деле немного даже испугался".

В воскресенье сборная России по спортивной гимнастике вернулась на базу "Озеро Круглое". Спортсмены приступят к тренировкам после получения результатов тестирования на коронавирус.