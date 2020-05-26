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Летние олимпийские виды спорта

Чемпионат России по регби стартует 19 июня после сдачи тестов на коронавирус

Регулярный чемпионат пройдет в один круг с 19 июня по 28 августа
Регбисты сборной России на тренировке Пресс-служба Федерации регби России, фото Анастасии Осиповой
Описание
Регбисты сборной России на тренировке
© Пресс-служба Федерации регби России, фото Анастасии Осиповой

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Чемпионат России по регби начнется 19 июня после сдачи игроками клубов тестов на коронавирус. Об этом говорится в заявлении Федерации регби России (ФРР), поступившем в распоряжение ТАСС.

"Согласовывая дату начала турнира, мы отталкивались от соревнований Wоrld Rugby в сложившейся ситуации, - сказал генеральный директор - председатель правления ФРР Станислав Дружинин. - Клубам необходимо время, чтобы подготовиться к первым матчам, поэтому мы перенесли старт сезона с 13 на 19 июня. Какие-то команды уже приступили к совместному тренировочному процессу, какие-то начнут работать в ближайшие дни. При этом будут соблюдены все необходимые рекомендации Роспотребнадзора".

"В связи с этим игроки, тренеры и административные штабы всех клубов в обязательном порядке пройдут процедуру сдачи теста на COVID-19", - добавил Дружинин.

Регулярный чемпионат пройдет в один круг с 19 июня по 28 августа, каждая команда проведет по девять матчей. Борьбу за медали в плей-офф продолжат шесть команд, две из которых, занявшие первое и второе места, получат прямые путевки в полуфинал. Команды, занявшие места с третьего по шестое, по итогам двух матчей (дома и на выезде) определят еще двух участников полуфинала.

Полуфиналы и финалы чемпионата России пройдут до двух побед и состоятся в апреле и мае 2021 года. Команды, занявшие места с седьмого по десятое, проведут утешительный турнир, даты которого будут определены позднее.

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