Стадион ФК "Урал" не пострадал от урагана в Свердловской области

МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Стадион екатеринбургского футбольного клуба "Урал" не пострадал во время урагана. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Григорий Иванов.

25 мая в Свердловской области возникли экстремальные погодные условия, сопровождавшиеся сильным порывистым ветром до 28 метров в секунду. В результате произошедшего урагана были повреждены здания, строительные и производственные конструкции, повалены деревья. Погибли четыре человека.

"У нас все в порядке, стадион не пострадал после урагана", - сказал Иванов.

"Екатеринбург-Арена", которая является домашним стадионом "Урала", была реконструирована перед чемпионатом мира 2018 года. Вместимость стадиона составляет 35 тыс. зрителей.

Чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить турнир с 21 июня. "Урал" на данный момент занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.