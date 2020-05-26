Клуб КХЛ "Металлург" продлил контракт с Мозякиным

В минувшем сезоне Мозякин провел за команду 57 матчей в регулярном чемпионате, набрав 41 очко (15 голов + 26 передач). В пяти играх плей-офф на его счету пять очков (2+3).

"Прекрасно, что Сергей Мозякин остается с нами еще на один сезон, уже десятый для него в "Металлурге". Он любим магнитогорскими болельщиками, является настоящей легендой КХЛ, его опыт будет крайне полезен команде - у него несомненно есть, чему поучиться. Мы будем использовать максимально эффективно его сильные стороны, в том числе, конечно, при действиях в большинстве", - отметил главный тренер команды Илья Воробьев.

Мозякин представляет "Металлург" с 2011 года. Вместе с командой он дважды стал обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016), за 593 матча в магнитогорском клубе он набрал 662 очка (306+356). До этого он представлял столичный ЦСКА и подмосковный "Атлант". В составе сборной России Мозякин стал чемпионом Олимпийских игр в Пхёнчхане (2018), двукратным чемпионом мира (2008, 2009), а также по два раза становился серебряным и бронзовым призером мировых первенств.

Мозякин является лучшим бомбардиром (897 очков) и снайпером (405) в истории КХЛ. Помимо этого ему принадлежит множество различных рекордов результативности национального чемпионата. Он дважды признавался самым ценным игроком плей-офф КХЛ.