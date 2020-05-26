Кордюк: российские фристайлисты готовятся к успешному выступлению в хафпайпе на ЧМ

Во вторник стал известен состав российской сборной по хафпайпу на следующий сезон. В состав национальной команды включены Валерия Демидова, Александра Глазкова, Ярославна Мунтян, Роман Егоров и Федор Муралев.

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Лидеры сборной России по хафпайпу нацелены на успешное выступление на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду, но важной задачей для всех фристайлистов является набор баллов для олимпийских квот. Такое мнение ТАСС во вторник высказал старший тренер сборной России по фристайлу в дисциплине "хафпайп" Петр Кордюк.

"Демидова и Егоров - самые старшие ребята в команде, они готовятся к хорошему выступлению на чемпионате мира, но про конкретные результаты пока говорить не буду, - сказал Кордюк. - Муралев и Мунтян тоже будут выступать на чемпионате мира, это наше молодое поколение, для них этот чемпионат мира важен в первую очередь тем, что там можно набрать очки для олимпийских квот. Этот сезон будет предолимпийским, таким составом наша команда выступит на нескольких этапах Кубка мира".

"Глазкова у нас дебютантка сборной, мы готовим ее к выступлению на молодежном первенстве мира. Федя Муралев по возрасту сможет принять участие именно в первенстве мира, для него это будет самый важный старт сезона", - добавил Кордюк.

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду 2021 года должен пройти в Китае с 17 по 28 февраля.