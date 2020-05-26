В Мурманске начали строить лыжероллерную трассу

МУРМАНСК, 26 мая. /ТАСС/. Строительные работы второго этапа проекта по оборудованию лыжероллерной трассы в рамках национального проекта "Демография" начались в мурманском спорткомплексе Долина Уюта. Об этом во вторник сообщил ТАСС министр спорта и молодежной политики региона Денис Клебанов.

"Начались работы по асфальтированию лыжероллерной трассы с последующей установкой оборудования системы оснежения. Трасса будет протяженностью 2,5 км, шириной от шести до восьми метров, она будет освещенной, количество столбов освещения увеличится с 77 до 112. Появление в регионе такой оснащенной трассы позволит продлить сезон тренировок, накрывая основной круг искусственным снегом в межсезонье и комфортно проводить занятия профессиональным лыжникам и биатлонистам, а также даст возможность жителям города и области широко заниматься любительским лыжным спортом", - сказал Клебанов.

Строительство и оборудование лыжной трассы ведется на средства национального проекта "Демография" и частично на деньги регионального бюджета. По словам Клебанова, в этом году на реконструкцию лыжной трассы выделено 123 млн из федерального бюджета по нацпроекту "Демография" и из областного еще 78 млн рублей. Все работы должны завершиться к декабрю 2020 года.

"С точки зрения работы техники, то только на данный момент у нас порядка 12 единиц на трассах уже бегает, это и самосвалы, и экскаваторы, и каток, который утрамбовывает трассы, все идет в плане", - пояснил представитель подрядной организации Игорь Филатов.

Долина Уюта - это спортивный объект с комплексом спортивных сооружений, лыжными и биатлонными трассами, манежем, школой олимпийского резерва, находящийся в черте Мурманска. Он широко востребован профессиональными спортсменами и любителями лыжного спорта. Там проводят соревнования областного, Всероссийского и Международного уровня, в том числе Праздник Севера, известный своей марафонской лыжной гонкой и гонкой на оленьих упряжках. Первые лыжные соревнования в Долине Уюта состоялись в 1934 году.

Реконструкция спортивных сооружений Долины Уюта началась в 2011 году и шла поэтапно. За девять лет удалось построить новое биатлонное стрельбище на 30 установок, новое административное здание, легкоатлетический манеж, трибуны на 800 мест, а также современное информационное табло и мачты освещения. В 2021 году запланировано также возвести крышу над ледовым кортом, благоустроить территорию рядом с манежем, оборудовать аллею Славы спортсменов и оформить пешеходные зоны.