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Допинг в спорте

WADA вернуло аккредитацию антидопинговой лаборатории в Солт-Лейк-Сити

Аккредитация была приостановлена в сентябре прошлого года из-за неполного соответствия

ТАСС, 26 мая. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вернуло аккредитацию антидопинговой лаборатории в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта). Об этом сообщает пресс-служба WADA.

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Лаборатория была временно лишена аккредитации 5 сентября 2019 года в связи неполным соответствием техническому регламенту. 6 сентября лаборатория подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

"WADA подтверждает, что лаборатория сотрудничала и предпринимала рекомендуемые WADA меры по исправлению недочетов. Атлеты могут быть уверены, что лаборатория организует свою работу согласно высшим стандартам WADA. По взаимному согласию сторон дело в CAS закрыто", - говорится в заявлении антидопингового агентства.

Лаборатория была основана в 2003 году после зимних Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити при помощи оргкомитета Игр и Антидопингового агентства США. Она была аккредитована WADA в 2006 году. В 2016 году WADA проверило лабораторию на соответствие после обращения многократной чемпионки мира российской пловчихи Юлии Ефимовой.

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