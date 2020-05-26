WADA вернуло аккредитацию антидопинговой лаборатории в Солт-Лейк-Сити

Лаборатория была временно лишена аккредитации 5 сентября 2019 года в связи неполным соответствием техническому регламенту. 6 сентября лаборатория подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

"WADA подтверждает, что лаборатория сотрудничала и предпринимала рекомендуемые WADA меры по исправлению недочетов. Атлеты могут быть уверены, что лаборатория организует свою работу согласно высшим стандартам WADA. По взаимному согласию сторон дело в CAS закрыто", - говорится в заявлении антидопингового агентства.

Лаборатория была основана в 2003 году после зимних Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити при помощи оргкомитета Игр и Антидопингового агентства США. Она была аккредитована WADA в 2006 году. В 2016 году WADA проверило лабораторию на соответствие после обращения многократной чемпионки мира российской пловчихи Юлии Ефимовой.