Панарин разделил третье место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ

ТАСС, 27 мая. Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин разделил третье место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в сезоне-2019/20 с чешским форвардом "Бостона" Давидом Пастрняком. Победителем стал немецкий нападающий "Эдмонтона" Леон Драйзайтль.

Во вторник комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил о досрочном завершении регулярного чемпионата из-за пандемии коронавируса. Сезон продолжится в формате плей-офф из 24 команд (по 12 клубов из каждой конференции - прим. ТАСС).

Панарин по итогам "регулярки" набрал 95 (32 шайбы + 63 передачи) очков в 69 играх, столько же баллов в активе Пастрняка (48+47). Первое место по этому показателю занял Драйзайтль, набравший 110 (43+67) очков, он стал первым немецким хоккеистом, которому покорилось подобное достижение. На второй строчке расположился его одноклубник канадец Коннор Макдэвид - 97 (34+63) очков. Драйзайтль также занял первое место в списке лучших ассистентов, второе место разделили Макдэвид и Панарин, третьим стал Пастрняк.

Лидером среди защитников по количеству очков стал швед Джон Карлсон из "Вашингтона, в его активе 75 (15+60) баллов. Голкиперы "Бостона" финн Туукка Раск и словак Ярослав Галак стали обладателями приза "Уилльям Дженнингс Трофи". Награда вручается ежегодно вратарю (вратарям), сыгравшему в регулярном чемпионате не менее 25 матчей за команду, пропустившую наименьшее количество шайб. Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский стал лучшим в лиге по победам в регулярном чемпионате (35).