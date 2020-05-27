СМИ: выделенная НХЛ сумма для тестов на коронавирус увеличит их общую цену по стране

ТАСС, 27 мая. Национальная хоккейная лига (НХЛ) намерена провести до 30 тыс. тестов на коронавирус во время плей-офф, потратив на это несколько миллионно долларов, что увеличит их общую стоимость по стране. Об сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на журналиста издания The New York Times Рика Уэстхеда.

Во вторник глава НХЛ Гэри Беттмэн объявил регулярный чемпионат завершенным досрочно, он был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. В плей-офф вышли по 12 лучших команд из двух конференций. Функционер отметил, что лига проведет до 30 тыс. тестов на коронавирус, потратив несколько миллионов долларов.

"Беттмэн говорит, что НХЛ проведет до 30 тыс. тестов во время плей-офф, что обойдется лиге в миллионы долларов. Однако опрошенные эксперты по инфекционным заболеваниям утверждают, что это не соответствует действительности. Подобное решение поднимет стоимость тестирования по стране. Также это серьезно повлияет на время обработки анализов в лабораториях", - написал Уэстхед на своей странице в Twitter.

Пока не объявлены даже предварительные сроки возобновления турнира. Известно, что все матчи пройдут в двух городах, по одному на каждую конференцию. На проведение претендуют Чикаго, Коламбус, Даллас, Эдмонтон, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Миннеаполис, Питтсбург, Торонто и Ванкувер. Окончательное решение о месте проведения матчей будет принято позднее.

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. На данный момент коронавирусом в мире заразились более 5,5 млн человек, около 345 тыс. пациентов умерли.