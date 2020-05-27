Астахов: "Химки" были готовы к решению исполкома РФБ не определять чемпиона в этом сезоне

МОСКВА, 27 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. "Химки", лидировавшие в чемпионате Единой лиги ВТБ на момент приостановки из-за пандемии коронавируса, были готовы к решению исполкома Российской федерации баскетбола (РФБ) не определять чемпиона в этом сезоне. Об этом ТАСС заявил генеральный директор подмосковного клуба Павел Астахов.

"Мы к этому решению были готовы и относились как к формальности. Уже раньше все клубы Единой лиги ВТБ проголосовали, чтобы не определять чемпиона, поэтому здесь сюрприза не было, - сказал Астахов. - Мы начинаем готовиться к следующему сезону и постараемся доказать и закончить то, что начали в этом сезоне".