Астахов: "Химки" были готовы к решению исполкома РФБ не определять чемпиона в этом сезоне

МОСКВА, 27 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. "Химки", лидировавшие в чемпионате Единой лиги ВТБ на момент приостановки из-за пандемии коронавируса, были готовы к решению исполкома Российской федерации баскетбола (РФБ) не определять чемпиона в этом сезоне. Об этом ТАСС заявил генеральный директор подмосковного клуба Павел Астахов.
"Мы к этому решению были готовы и относились как к формальности. Уже раньше все клубы Единой лиги ВТБ проголосовали, чтобы не определять чемпиона, поэтому здесь сюрприза не было, - сказал Астахов. - Мы начинаем готовиться к следующему сезону и постараемся доказать и закончить то, что начали в этом сезоне".
В среду исполком РФБ решил не определять чемпиона и призеров прерванного чемпионата России. Права на его проведение делегированы Единой лиге ВТБ, именно она определяет порядок выявления победителей и призеров чемпионата России и подводит его итоги. Исполком РФБ на основании представления лиги эти итоги должен утвердить.
Единая лига ВТБ 27 марта объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за угрозы распространения коронавируса, директорат турнира постановил, что чемпион лиги этого сезона определен не будет.
На момент окончания турнира лидером в турнирной таблице были подмосковные "Химки", которые в 19 матчах одержали 18 побед. В прошлом сезоне чемпионом России стал московский ЦСКА.