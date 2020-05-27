Повторные тесты на коронавирус и антитела футболистов "Уфы" дали отрицательный результат

ТАСС, 27 мая. Сданные повторно тесты на коронавирус и на наличие антител у игроков и тренеров футбольного клуба "Уфа" оказались отрицательными. Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Находясь на учебно-тренировочном сборе в Аше, футболисты, тренерский и административный штаб футбольного клуба "Уфа" прошли повторное тестирование на COVID-19, а также сдали кровь на наличие антител к коронавирусу. Все тесты дали отрицательный результат. Команда продолжает подготовку к возобновлению сезона в штатном режиме", - говорится в сообщении.