Повторные тесты на коронавирус и антитела футболистов "Уфы" дали отрицательный результат

ТАСС, 27 мая. Сданные повторно тесты на коронавирус и на наличие антител у игроков и тренеров футбольного клуба "Уфа" оказались отрицательными. Об этом сообщает пресс-служба команды.
"Находясь на учебно-тренировочном сборе в Аше, футболисты, тренерский и административный штаб футбольного клуба "Уфа" прошли повторное тестирование на COVID-19, а также сдали кровь на наличие антител к коронавирусу. Все тесты дали отрицательный результат. Команда продолжает подготовку к возобновлению сезона в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Отмечается, что футболисты и персонал "Уфы" будут сдавать тесты на коронавирус каждую неделю.
Среди игроков клубов Российской премьер-лиги случаи инфицирования были подтверждены у защитников казанского "Рубина" Николая Пояркова и Константина Плиева, у перуанского нападающего московского "Локомотива" Джефферсона Фарфана, защитника московского "Динамо" Романа Евгеньева, полузащитника столичного "Спартака" Зелимхана Бакаева, нападающего екатеринбургского "Урала" Павла Погребняка. Кроме того, на прошлой неделе стало известно, что нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов и полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин уже выздоровели после заражения коронавирусом.
Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) был приостановлен в марте после 22 туров из 30 запланированных. "Уфа" занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 27 очков. 15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить турнир с 21 июня.