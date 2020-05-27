Решение исполкома РФБ не определять чемпиона остановленного сезона было единогласным

В среду исполком РФБ решил не определять чемпиона и призеров чемпионата России, который не был доигран из-за пандемии коронавируса.

МОСКВА, 27 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Решение исполкома Российской федерации баскетбола (РФБ) не определять чемпиона и призеров досрочно завершенного чемпионата России было принято единогласно. Об этом ТАСС заявила генеральный директор Единой лиги ВТБ, член исполкома РФБ Илона Корстин.

"Исполком РФБ утвердил текущую классификацию российских команд в Единой лиге ВТБ на дату последнего сыгранного матча, без присвоения звания "чемпион" и без определения призеров. Решение было принято единогласно, - сказал Корстин. - Мы ориентировались на рекомендации Министерства спорта РФ, текущая классификация без определения чемпиона была утверждена не только в чемпионате России, но и в других профессиональных мужских лигах, в том числе и в молодежной Лиге ВТБ".

"Регламент не предусматривал подобной неординарной ситуации и всех вариантов развития событий, из-за этого возникли разногласия. Теперь, благодаря правкам четко сказано, что Единая лига ВТБ определяет порядок выявления победителей и призеров чемпионата России, а также подводит его итоги. В дальнейшем исполком РФБ утверждает представленные данные", - добавила Корстин.

Права на проведение чемпионата России делегированы Единой лиге ВТБ. 27 марта лига объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за угрозы распространения коронавируса, директорат турнира постановил, что чемпион лиги этого сезона определен не будет.

На момент окончания турнира лидером в турнирной таблице были подмосковные "Химки", которые в 19 матчах одержали 18 побед. В прошлом сезоне чемпионом России стал московский ЦСКА.