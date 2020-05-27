Власти Тверской области готовят документы для лицензирования ФК "Тверь"

ТАСС, 27 мая. Правительство Тверской области готовит документы для лицензирования клуба "Тверь" и участия команды в первенстве Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Об этом в среду сообщила пресс-служба облправительства.

"Тверская область готовится представить документы для лицензирования ФК "Тверь" в Российском футбольном союзе и участия в первенстве Профессиональной футбольной лиги. Вопросы, связанные с обеспечением деятельности клуба и развитием футбола в Верхневолжье обсуждались на совещании, которое провел губернатор Игорь Руденя", - говорится в сообщении на сайте областного правительства.

Ранее в регионе существовал футбольный клуб "Волга", основанный в 1957 году, но в 2018 году он был лишен лицензии РФС. Согласно требованиям, новый футбольный клуб с аналогичным названием не сможет получить лицензию в течение четырех лет.

Решение о возрождении профессионального футбола в регионе было принято в декабре 2019 года после встречи Рудени с президентом тульского "Арсенала" Гурамом Аджоевым. Тогда же обсуждался вопрос создания в Твери футбольной академии для обучения детей при поддержке "Арсенала".

"Футбольный клуб "Тверь" официально зарегистрирован 9 апреля, учредитель - региональное министерство имущественных и земельных отношений, президентом клуба стал сын Гурама Аджоева Мамука Аджоев", - сказали ТАСС в пресс-службе.

В областном правительстве, по данным пресс-службы, рассматривается вопрос ремонта стадионов "Химик", "Центральный" и имени Вагжанова, строительство в Твери футбольного манежа, которые могут стать базовыми для тренировок клуба и проведения официальных игр.