Проект РФС и Сколтеха вошел в число шести лучших исследований по программе грантов УЕФА

ТАСС, 27 мая. Совместный проект Российского футбольного союза (РФС) и Сколковского института науки и технологий (Сколтех) попал в шестерку лучших исследований по программе грантов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает пресс-служба РФС.

РФС и Сколтех в рамках заявки представили проект разработки системы обратной связи о развитии массового футбола в регионах России через создание онлайн-панели и аналитической платформы с использованием машинного обучения и предиктивного анализа.

Программа грантов УЕФА была создана для поддержки значимых исследований европейского футбола. После завершения работы они передаются всем ассоциациям-членам УЕФА и используются в целях роста и развития.