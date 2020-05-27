КХЛ уведомила клубы о предварительной дате начала сезона-2020/21

ТАСС, 27 мая. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) уведомила клубы, что предварительная дата старта следующего сезона назначена на 2 сентября. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Сообщается, что дата согласована с Федерацией хоккея России. Также отмечается, что дата старта чемпионата в первую очередь будет зависеть от критериев эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, и постепенного снятия ограничительных мер в регионах России и в странах, чьи клубы представлены в КХЛ.

"Лига внимательно следит за ситуацией. В случае изменения ее в сторону ужесточения ограничительных мер в местах проведения матчей или возникновения рисков для здоровья участников чемпионата будет сделана необходимая корректировка по срокам и условиям его проведения", - говорится в сообщении.

Плей-офф сезона-2019/20 был досрочно завершен 25 марта из-за пандемии коронавируса на стадии 1/4 финала Кубка Гагарина. В регулярном чемпионате принимали участие 24 команды (по 12 в каждой из конференций). Позднее администрация Приморского края объявила о прекращении финансирования "Адмирала", из-за чего клуб не сыграет в следующем сезоне КХЛ.