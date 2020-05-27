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Российский боец Ян проведет поединок на турнире UFC в июле

Спортсмен вместе с командой приступил к подготовке
Петр Ян Александр Щербак/ТАСС
Описание
Петр Ян
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Российский боец Петр Ян проведет бой на номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в июле. Об этом заявил спортсмен, комментарий которого ТАСС предоставила его команда "Архангел Михаил".

"Бой должен был пройти в июне, мы выдумывали, импровизировали, но продолжали готовиться к бою. Сейчас у нас есть возможность конфиденциально ходить в зал, тренироваться. Я чувствую себя отлично, мы приступили к новой подготовке. Высока вероятность, что в июле будет бой, за пять недель я смогу спокойно выйти на пик формы", - сказал боец.

Ян является официальным претендентом на титул чемпиона UFC. Всего на его счету 14 побед и одно поражение.

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