Российский боец Ян проведет поединок на турнире UFC в июле

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Российский боец Петр Ян проведет бой на номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в июле. Об этом заявил спортсмен, комментарий которого ТАСС предоставила его команда "Архангел Михаил".

"Бой должен был пройти в июне, мы выдумывали, импровизировали, но продолжали готовиться к бою. Сейчас у нас есть возможность конфиденциально ходить в зал, тренироваться. Я чувствую себя отлично, мы приступили к новой подготовке. Высока вероятность, что в июле будет бой, за пять недель я смогу спокойно выйти на пик формы", - сказал боец.

Ян является официальным претендентом на титул чемпиона UFC. Всего на его счету 14 побед и одно поражение.