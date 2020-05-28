Церемония введения в Зал славы баскетбола имени Нейсмита будет перенесена на 2021 год

ТАСС, 28 мая. Намеченная на август торжественная церемония введения в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита будет проведена весной 2021 года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает телеканал ESPN.

Членом Зала славы в 2020 году должен был стать бывший баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант. 26 января частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна. Вместе с Брайантом в список на включение в Зал славы вошли чемпионы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тим Данкан и Кевин Гарнетт.

Церемония должна была состояться с 28 по 30 августа. "Мы определенно отменяем мероприятие. Оно будет перенесено на весну следующего года. Мы встретимся 10 июня со всеми управляющими нашей организации и рассмотрим варианты способа, места и времени проведения", - сказал глава Зала славы Джерри Коланжело.

Функционер добавил, что мероприятия 2020 и 2021 годов объединяться не будут. "Мы не станем объединять их. Класс 2020 года является особенным, который заслуживает отдельного праздника", - добавил он.

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.