Бержевен: "Монреаль" надеется включить Романова в состав на игры плей-офф НХЛ

ТАСС, 28 мая. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" надеется на разрешение со стороны руководства лиги о включении в состав на матчи плей-офф российского защитника Александра Романова. Об этом заявил генеральный менеджер команды Марк Бержевен, чей комментарий приводит пресс-служба "Монреаля".

20-летний российский хоккеист в начале мая подписал с клубом контракт, рассчитанный на три года. Во вторник комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил о досрочном завершении регулярного чемпионата из-за пандемии коронавируса. Сезон продолжится в формате плей-офф из 24 команд (по 12 клубов из каждой конференции - прим. ТАСС). "Монреаль" в предварительном раунде за право выйти в четвертьфинал сыграет против "Питтсбурга".

"Да, мы хотели бы, чтобы Александр Романов был с нами, когда сезон возобновится. Однако решение по данному вопросу будут принимать руководство НХЛ и профсоюз игроков (NHLPA), ситуация очень деликатная. Я не могу повлиять на кого-то, ведь есть правила, другие команды находятся в такой же ситуации. Надеюсь, что у нас будет ответ как можно раньше относительно Романова", - сказал Бержевен.

Защитник в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2019/20, досрочно завершенном из-за коронавируса, принял участие в 43 матчах за московский ЦСКА и сделал семь голевых передач при показателе полезности "+21" и 14 минутах штрафа. В плей-офф он провел четыре матча, не отметившись результативными действиями. В 2019 году хоккеист выиграл Кубок Гагарина в составе ЦСКА.

Романов был выбран "Монреалем" под общим 38-м номером на драфте 2018 года. В составе молодежной сборной России он стал бронзовым призером чемпионата мира 2019 года, где был признан лучшим защитником турнира. В 2020 году он стал серебряным призером молодежного чемпионата мира.