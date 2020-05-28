Бывший чемпион мира по боксу Тайсон может провести бой против Фьюри

ТАСС, 28 мая. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе американец Майк Тайсон может провести выставочный поединок против действующего обладателя пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) британца Тайсона Фьюри. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на BT Sport.

В конце апреля 53-летний Тайсон заявил, что намерен вернуться на ринг. Его последний поединок состоялся 11 июня 2005 года, в нем американец уступил ирландскому боксеру Кевину Макбрайду. 31-летний Фьюри в феврале победил американца Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде и завоевал чемпионский пояс по версии WBC.

"Мне звонили и спрашивали, хочу ли я провести выставочный поединок с Майком Тайсоном. Я ответил положительно. Однако, думаю, ничего из этого не выйдет", - сказал Фьюри.

Тайсон провел 58 поединков и одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпев шесть поражений, еще два боя были признаны несостоявшимися. Он становился абсолютным чемпионом мира, чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета, Всемирной боксерской ассоциации и Международной боксерской федерации Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге, в его активе 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья.