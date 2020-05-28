Анюков покинул ФК "Крылья Советов" и намерен сосредоточиться на тренерской деятельности

ТАСС, 28 мая. Защитник Александр Анюков покинул самарский футбольный клуб "Крылья Советов". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Анюков перешел в "Крылья Советов" летом 2019 года. Перед этим на официальном сайте санкт-петербургского "Зенита" сообщалось, что он войдет в тренерский штаб команды, однако он решил возобновить игровую карьеру и вернуться в "Крылья Советов", за которые выступал с 2000 по 2005 год.

"Его соглашение истекает 31 мая, и клубом принято решение его не продлевать, - говорится в сообщении пресс-службы "Крыльев Советов". - Александр возвращается в Санкт-Петербург и намерен сосредоточиться на тренерской деятельности. Футбольный клуб "Крылья Советов" благодарит Александра Анюкова за работу, которую он проделал в нашем клубе в этом сезоне. Мы всегда рады видеть Александра в Самаре в любом качестве и желаем ему успехов как в футбольной карьере, так и в жизни".

"Хочу поблагодарить клуб и болельщиков за время, которое я провел в Самаре в этом сезоне, - сказал 37-летний Анюков. - Я чувствовал мощную поддержку и теплое отношение со стороны окружающих. Для меня это был особенный вызов - после стольких лет в "Зените" я вновь вернулся в Самару, мой родной город, где я начинал свой путь в профессиональном футболе, где достиг своих первых успехов, где познал радость побед и почувствовал любовь болельщиков к родному клубу. С удовольствием каждый раз выходил на поле "Самара-Арены", также насладился воспоминаниями на торжественном вечере, посвященном 15-летию бронзовых наград".

В нынешнем сезоне чемпионата России, который был прерван из-за пандемии коронавируса, Анюков провел в составе "Крыльев Советов" 18 матчей. В составе самарской команды он стал бронзовым призером чемпионата России 2004 года, финалистом Кубка России сезона-2003/04. В "Зените" Анюков пять раз выиграл чемпионат России, два раза - кубок, четыре - суперкубок страны, также он стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. В составе сборной России он завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы - 2008.