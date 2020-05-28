Тесты четырех футболистов "Локомотива" дали положительный результат на коронавирус

ТАСС, 28 мая. Тесты на коронавирус четырех игроков московского футбольного клуба "Локомотив" показали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Коронавирус выявлен у вратаря Антона Коченкова, полузащитников Дмитрия Баринова, Романа Тугарева и нападающего Тимура Сулейманова. Отмечается, что болезнь у них проходит бессимптомно, игроки чувствуют себя хорошо и находятся в домашних условиях на самоизоляции. Ранее стало известно, что коронавирусом заразился нападающий железнодорожников Джефферсон Фарфан.

Футболисты "Локомотива" в четверг начали тренировочный сбор для подготовки к возобновлению чемпионата России, прерванного из-за пандемии коронавируса. Сбор проходит на подмосковной базе клуба в Баковке.

Ранее среди игроков клубов Российской премьер-лиги случаи инфицирования были подтверждены у защитника московского "Динамо" Романа Евгеньева, полузащитника столичного "Спартака" Зелимхана Бакаева, нападающего екатеринбургского "Урала" Павла Погребняка, защитников казанского "Рубина" Константина Плиева и Николая Пояркова. Кроме того, нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов, полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин, а также полузащитники Филип Рогич, Жига Шкофлек и нападающий Андреа Чуканов, выступающие за "Оренбург", уже выздоровели после заражения коронавирусом.

Сезон-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги был прерван 17 марта после 22 сыгранных туров из 30 запланированных. 15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 41 очко, отставание от лидирующего петербургского "Зенита" составляет девять баллов.