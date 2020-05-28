Тренер бойца UFC Жозе Альдо сдал положительный тест на коронавирус

ТАСС, 28 мая. Андре Педернейрас, являющийся тренером бразильца Жозе Альдо из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сдал положительный тест на коронавирус. Об этом Педернейрас написал в Instagram.

"Я сдал тест на коронавирус, и он оказался положительным, - написал Педернейрас. - Я хорошо себя чувствую, нахожусь на самоизоляции дома, и сейчас меня больше всего беспокоит продолжение нашей кампании по сбору средств нуждающимся. Независимо от того, смогу ли я выйти на улицу, наша армия атлетов продолжит раздачу необходимых продуктов, а как только я буду здоров, то вернусь и сам к покупке и распределению еды".

Педернейрас в 2010 году по версии журнала PVT Magazine был признан тренером года в смешанных единоборствах. Также он известен активной поддержкой бедных районов в Рио-де-Жанейро, где ищет молодых бойцов для привлечения их к занятию единоборствами.

Альдо, который тренируется под руководством Педернейраса, является бывшим чемпионом UFC в полулегкой весовой категории, на его счету 28 побед и шесть поражений. В июле его соперником может стать россиянин Петр Ян.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 5,5 млн человек, более 350 тыс. умерли.