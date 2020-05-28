Карякин: отмена ралли "Шелковый путь" очень обидна, но здоровьем рисковать нельзя

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Решение об отмене ралли-рейда "Шелковый путь" стало очень обидным для гонщиков, но организаторы марафона проявили необходимую заботу о здоровье участников и сотрудников команд. Такое мнение ТАСС высказал российский гонщик Сергей Карякин.

В четверг организаторы объявили об отмене гонки в 2020 году.

"Решение об отмене гонки воспринял как должное, организаторы заботятся о здоровье участников, сотрудников, и это первое, что должно стоять в очереди приоритетов. Обидно, что нет гонок, но здоровьем нельзя рисковать, - сказал Карякин. - Как спортивной команде, которая живет благодаря спонсорству, нам сейчас очень тяжело. Если бы удалось принять участие в "Шелковом пути", то у меня не было бы такой нервозности как у лидера команды, который взял на себя обязательство содержать людей".

"Думали, что у организаторов получится провести гонку хотя бы по России. Но с каждым днем уверенности, что гонка состоится, оставалось все меньше", - добавил собеседник ТАСС.

Десятый по счету "Шелковый путь" должен был пройти по территории России, Казахстана и Китая, но из-за пандемии коронавируса организаторы изменили маршрут. Планировалось, что ралли-рейд пройдет только по территории России, участники должны были стартовать в Москве на Красной площади 3 июля и финишировать в Казани 11 июля. Юбилейная гонка также являлась этапом чемпионата мира по кросс-кантри ралли Международной мотоциклетной федерации (FIM) и этапом Кубка мира по ралли-рейдам Международной автомобильной федерации (FIA).