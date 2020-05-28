Курашов уверен, что юниорский ЧМ по фристайлу и сноуборду в России будет проведен успешно

ТАСС, 28 мая. Оргкомитет юниорского чемпионата мира по фристайлу и сноуборду, который пройдет в Красноярске в 2021 году, успешно справится с проведением соревнований, в том числе благодаря опыту зимней Универсиады, которую город принял в 2019 году. Об этом заявил президент Федерации фристайла России Алексей Курашов, комментарий которого приводит пресс-служба Министерства спорта РФ.

25 мая на онлайн-заседании совета Международной федерации лыжного спорта (FIS) Красноярск был утвержден в качестве города проведения чемпионата мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров в 2021 году.

"Успешное проведение тестовых мероприятий и самой Универсиады-2019, а также этапа Кубка мира по могулу и финала Кубка мира по акробатике в минувшем сезоне, безусловно, повлияли на принятие решения FIS, - отметил Курашов. - Благодаря общей работе Министерства спорта РФ, губернатора Красноярского края и всего коллектива представители FIS приняли такое знаковое решение. Впервые в нашей стране пройдет [юниорское] первенство мира по фристайлу и сноуборду, которое объединит в себе 24 дисциплины. Конечно, мы этому рады, нам предстоит очень большая работа, но с тем опытом, который есть у красноярского оргкомитета, мы успешно справимся со всеми задачами".

Красноярск также претендует на проведение чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году. Но Россия может не получить право на проведение соревнований в случае негативного решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Красноярск является единственным кандидатом на проведение чемпионата мира в 2025 году. FIS должна была рассмотреть ситуацию с российской заявкой на конгрессе в мае, однако заседание было перенесено на октябрь в связи с пандемией коронавируса.