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Зимние олимпийские виды спорта

Матыцин: наследие Универсиады-2019 поможет провести юниорский ЧМ по фристайлу и сноуборду

Турнир пройдет на территории кластера "Сопка", где расположены шесть трасс для различных дисциплин фристайла и сноуборда
Министр спорта РФ Олег Матыцин Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Наследие зимней Универсиады 2019 года поможет Красноярску успешно провести юниорский чемпионат мира 2021 года по фристайлу и сноуборду. Такое мнение высказал министр спорта России, президент Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин, чей комментарий приводит пресс-служба Минспорта.

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Решение об утверждении Красноярска местом проведения юниорского чемпионата мира было принято 25 мая на заседании совета Международной федерации лыжного спорта (FIS).

"Министерство спорта Российской Федерации приветствует данное решение, - сказал Матыцин. - Красноярск - спортивный город, который неоднократно с большим успехом принимал международные старты, в городе есть и современная инфраструктура, и опытная команда организаторов, все это - наследие XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. Теперь нам предстоит совместная интересная работа над новым проектом, мы продолжим консультации с FIS, будем взаимодействовать с правительством Красноярского края. Безусловно, в нынешней ситуации необходимо следовать рекомендациям Роспотребнадзора, чтобы качественно подготовить мировое первенство".

Чемпионат мира пройдет на территории кластера "Сопка", где расположены шесть трасс для различных дисциплин фристайла и сноуборда. В марте этого года кластер принимал этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине "парный могул" и финал Кубка мира по фристайлу в дисциплине "акробатика", а в марте 2019 года здесь проходили соревнования Универсиады по фристайлу и сноуборду.

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