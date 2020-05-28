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КХЛ

ХК СКА продлил контракт с лучшим бомбардиром команды в прошлом сезоне Ткачевым

Новое соглашение с 24-летним форвардом рассчитано до 30 апреля 2022 года
Владимир Ткачев (в центре) Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Владимир Ткачев (в центре)
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 28 мая. Петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА подписал новый контракт с нападающим Владимиром Ткачевым. Об этом сообщает пресс-служба СКА.

Новое соглашение с 24-летним форвардом рассчитано до 30 апреля 2022 года.

В минувшем сезоне КХЛ, досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса, Ткачев стал лучшим бомбардиром СКА, набрав в 59 матчах 48 очков (15 шайб + 33 передачи). Ранее в КХЛ он также выступал за уфимский "Салават Юлаев", владивостокский "Адмирал" и омский "Авангард".

Сезон-2019/20 КХЛ был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. СКА занял второе место по итогам регулярного чемпионата в Западной конференции. В первом раунде плей-офф клуб из Санкт-Петербурга оказался сильнее подмосковного "Витязя", победив в серии со счетом 4-0.

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