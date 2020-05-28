Драчев: переговоры о работе в сборной России по биатлону с Каминским начались в марте

МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Переговоры с лыжным тренером Юрием Каминским о работе в сборной России по биатлону начались в марте. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

"Я компромиссный человек, это ошибочно восприняли за слабость". Драчев — о ситуации в СБР

СБР в среду был вынужден пересмотреть свое апрельское решение по формированию состава тренеров национальной команды на новый сезон. На протяжении месяца глава СБР Владимир Драчев оспаривал принятое большинством членов правления решение утвердить на должности старших тренеров сборной Роберта Кабукова и Владимира Королькевича, по этой причине он отказывался отправлять их кандидатуры на согласование в Министерство спорта РФ. В итоге правление назначило на эти посты Каминского и Михаила Шашилова.

"Вариант его приглашения прорабатывался уже давно, переговоры с ним я начал еще в марте, - рассказал Драчев. - У него были варианты продолжить работу с лыжниками, но мы его убедили попробовать свои силы в биатлоне".

"У него есть огромный опыт работы со спортсменами высочайшего уровня, на его счету олимпийские чемпионы. На команду он посмотрит свежим, незамыленным взглядом, его опыт в лыжах будет хорошим подспорьем для биатлонистов подтянуться в гоночной части. Ну а помогать ему будут тренеры из прошлой команды - Сергей Белозеров и Максим Максимов", - добавил он.

Каминский раньше не тренировал биатлонистов, он известен по работе с лыжниками. Специалист готовил спринтерскую группу к Олимпийским играм в Сочи, его воспитанником является олимпийский чемпион 2010 года, трехкратный чемпион мира Никита Крюков. Последние годы Каминский работал в Казахстане.