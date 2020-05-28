Все российские соревнования по тяжелой атлетике в июне перенесены из-за пандемии

ТАСС, 28 мая. Все июньские соревнования, проводимые Федерацией тяжелой атлетики России (ФТАР), перенесены на неопределенный срок из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что молодежное первенство России, запланированное на июль, также перенесено. О новых сроках проведения соревнований будет сообщено позднее.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 379 051 случай заражения, выздоровели 150 993 человека, умерли 4 142.