Глава СБР заявил, что не видит смысла в присутствии Польховского среди тренеров сборной

МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев не видит смысла в присутствии в тренерском штабе сборной страны Валерия Польховского. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

"Я компромиссный человек, это ошибочно восприняли за слабость". Драчев — о ситуации в СБР

Правление СБР в среду было вынуждено пересмотреть свое апрельское решение по формированию состава тренеров национальной команды. В итоге оно рекомендовало министерству спорта утвердить на должности старших тренеров Юрия Каминского и Михаила Шашилова. Польховского также вопреки апрельскому решению было решено не рекомендовать на пост главного тренера. Вместе с тем он может быть включен в состав команды в качестве тренера или специалиста.

"Его предложили, ведь никто не запрещает предлагать. Но я не вижу смысла в этом, как и не вижу смысла в его присутствии в сборной, что в составе тренеров, что среди специалистов", - ответил Драчев на вопрос о возможном создании отдельной тренировочной группы под руководством Польховского.

На протяжении последнего месяца Драчев оспаривал принятое большинством членов правления решение утвердить на должности старших тренеров сборной Роберта Кабукова и Владимира Королькевича, по этой причине он отказывался отправлять их кандидатуры на согласование в Минспорт. Кабуков и Королькевич в апреле были утверждены правлением по предложению Польховского, который с конца прошлого года занимает пост вице-президента СБР.